Глава МИД Украины: прибывшая в Вашингтон делегация хочет узнать о планах США по урегулированию в Донбассе

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31 августа 2021, 16:59 Источник: РИА Новости

Дмитрий Кулеба, фото: Facebook

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что прибывшая в Соединённые Штаты делегация намерена узнать планы новой американской администрации по урегулированию ситуации в Донбассе. 1 сентября Владимир Зеленский встретится с хозяином Белого дома Джо Байденом в Вашингтоне.

«Что касается привлечения США к прекращению войны в Донбассе и прекращению оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, то они никогда из этого процесса не выходили», - пояснил он.

Кулеба отметил, что сейчас украинская сторона будем выяснять, как именно будет действовать новая американская администрация в этом вопросе. По его словам, в Вашингтон приехал «нормальный состав» делегации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что Джо Байден на переговорах с Владимиром Зеленским может побудить его следовать Минским соглашениям.

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