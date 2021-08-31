В сети обсуждают прибытие Зеленского с супругой в США и будущую встречу с Байденом: «Главное, чтобы он вспомнил, кто ты»

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31 августа 2021, 12:49

Владимир Зеленский, фото из соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на вторник, около часа по мск, прилетел со своей супругой Еленой в Вашингтон. Зеленский в Instagram опубликовал фото, как они с первой леди Украины спускаются с трапа самолета.

Украинский президент написал, что прибыл в США по приглашению Джо Байдена. Зеленский выразил надежду на конструктивную и содержательную беседу о стратегическом партнёрстве США и Украины, - передает "Царьград".

Подписчики не разделили настроя президента: "Не тешь себя, Володя". "Главное, чтобы Байден вспомнил, кто ты", - пошутил okhn08. "Будете обговаривать передачу земли Западу?" - интересуется fck.mslf.

Кстати, Зеленских в аэропорту Байден не встречал. Встретить главу Украины прибыла посол Украины в США Оксана Маркарова. Перед визитом Зеленского Маркарова сообщила, что президент будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего направится в Калифорнию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

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