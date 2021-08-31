Зеленский прибыл в Вашингтон с рабочим визитом

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31 августа 2021, 08:31 Источник: РИА "Новости"

Вашингтон, pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский утром во вторник, 31 августа, прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где в среду состоится его встреча с главой Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.

В пресс-службе офиса украинского лидера отметили, что Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты по приглашению американского президента Джо Байдена.

Подчеркивается, что в повестке дня поездки значатся встречи лидеров Украины и США в формате тет-а-тет, а также в расширенном составе делегаций.

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