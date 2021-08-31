Песков допустил, что Байден может побудить Зеленского к соблюдению Минских соглашений

Аргументы Недели → Политика 13+

31 августа 2021, 13:04 Источник: Известия

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидер Соединенных Штатов Америки Джо Байден на переговорах с главой Украины Владимиром Зеленским может побудить его следовать Минским соглашениям.

Дмитрий Песков отметил, что в Москве очень внимательно отслеживают результаты поездки Владимира Зеленского в США с той точки зрения, что Джо Байден может использовать свое влияние на украинского лидера, чтобы побудить его к выполнению Минских договоренностей и соглашений, достигнутых в Париже.

Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что Россия не будет вмешиваться в отношения Соединенных Штатов Америки и Украины.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости