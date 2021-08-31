Зеленский встретится с министром обороны США в Пентагоне

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник встретится в Вашингтоне с главой Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином. Контакт значится в графике американского министра.
Согласно последней информации, Ллойд Остин примет Владимира Зеленского и главу Минобороны Украины Андрея Тарана в Пентагоне в 14:00 по местному времени (21:00 по Москве). Данных о том, будут ли участники встречи общаться с прессой, не поступало.
Ранее стало известно, что украинский лидер прибыл в Вашингтон с рабочим визитом.
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