Зеленский встретится с министром обороны США в Пентагоне

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31 августа 2021, 09:57 Источник: ТАСС

Пентагон, pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник встретится в Вашингтоне с главой Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином. Контакт значится в графике американского министра.

Согласно последней информации, Ллойд Остин примет Владимира Зеленского и главу Минобороны Украины Андрея Тарана в Пентагоне в 14:00 по местному времени (21:00 по Москве). Данных о том, будут ли участники встречи общаться с прессой, не поступало.

Ранее стало известно, что украинский лидер прибыл в Вашингтон с рабочим визитом.

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