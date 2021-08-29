На складе боеприпасов в Казахстане произошел еще один взрыв

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29 августа 2021, 12:26 Источник: РИА Новости

пожарный, фото: pixabay.com

Министерство обороны Казахстана сообщило, что на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Жамбылской области, где 26 августа произошёл пожар со взрывами, зафиксирован хлопок.

«… сегодня около 12.20 (09.20 мск) был зафиксирован хлопок. Жертв и пострадавших нет, на месте хлопка людей не было. Причины выясняются»,- пояснили в ведомстве.

Отмечается, что взрыв был небольшой силы.

Ранее сообщалось, что в четверг на складе боеприпасов в Казахстане прогремело не менее десяти взрывов. В результате инцидента пострадали 98 человек, из них шесть получили тяжелые травмы. Погибли - 13. Ведутся поиски трех пропавших.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием, с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих.

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