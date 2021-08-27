После взрывов на складе боеприпасов в Казахстане погибли четверо военных

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев сообщил, что четверо военных погибли при ликвидации последствий пожара и взрывов на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Жамбылской области. Инцидент произошел вечером в четверг, 26 августа.
«Мы не исключаем различные причины - это может быть и нарушение требований безопасности, самовозгорание, химическая реакция, не исключается также умышленный поджог или диверсия», - назвал он возможные причины случившегося.
Пожар продолжается до сих пор.
Отмечается, что в четверг на складе боеприпасов прогремело не менее шести взрывов. В результате инцидента пострадали 66 человек, 28 – остаются в больницах, из них шесть в тяжелом состоянии. Также людей ищут на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием, с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих.
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