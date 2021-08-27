После взрывов на складе боеприпасов в Казахстане погибли четверо военных

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27 августа 2021, 08:43 Источник: РИА Новости

пожар, фото: pixabay.com

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев сообщил, что четверо военных погибли при ликвидации последствий пожара и взрывов на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Жамбылской области. Инцидент произошел вечером в четверг, 26 августа.

«Мы не исключаем различные причины - это может быть и нарушение требований безопасности, самовозгорание, химическая реакция, не исключается также умышленный поджог или диверсия», - назвал он возможные причины случившегося.

Пожар продолжается до сих пор.

Отмечается, что в четверг на складе боеприпасов прогремело не менее шести взрывов. В результате инцидента пострадали 66 человек, 28 – остаются в больницах, из них шесть в тяжелом состоянии. Также людей ищут на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием, с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих.

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