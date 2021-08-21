В Москве взрыв гранаты унёс жизни мужчины и ребёнка

В одном из жилых домов российской столицы взорвалась граната. В результате погибли два человека, включая ребенка.
Представитель экстренных служб сообщил, что взрыв произошел в квартире на шестом этаже дома, расположенного на Малой Набережной. Отмечается, что еще двое получили травмы.
По данным пресс-службы прокуратуры Москвы, погиб 14-летний мальчик, пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи. Кроме того, травмы получил мальчик 12 лет.
Ранее сообщалось, что в Юрьевецком районе Ивановской области упал параплан, в результате чего погибли два человека. Погибшими оказались мужчина в возрасте 56 лет и 37-летняя женщина. Они проживали в Иваново.
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