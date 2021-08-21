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В Москве взрыв гранаты унёс жизни мужчины и ребёнка

, 19:22 Источник: РИА Новости

В Москве взрыв гранаты унёс жизни мужчины и ребёнка
pixabay.com

В одном из жилых домов российской столицы взорвалась граната. В результате погибли два человека, включая ребенка.

Представитель экстренных служб сообщил, что взрыв произошел в квартире на шестом этаже дома, расположенного на Малой Набережной. Отмечается, что еще двое получили травмы.

По данным пресс-службы прокуратуры Москвы, погиб 14-летний мальчик, пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи. Кроме того, травмы получил мальчик 12 лет.

Ранее сообщалось, что в Юрьевецком районе Ивановской области упал параплан, в результате чего погибли два человека. Погибшими оказались мужчина в возрасте 56 лет и 37-летняя женщина. Они проживали в Иваново.

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