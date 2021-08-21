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В Ивановской области жертвами падения параплана стали мужчина и женщина

, 16:54

В Ивановской области жертвами падения параплана стали мужчина и женщина
pixabay.com

В Юрьевецком районе Ивановской области упал параплан, в результате чего погибли два человека. Этой информацией поделилось региональное УМВД.

Отмечается, что погибшими оказались мужчина в возрасте 56 лет и 37-летняя женщина. Они проживали в Иваново. Отдыхая в Юрьевце, они согласовали план полета и поднялись в небо на параплане, который принадлежал им.

Согласно предварительным данным, они не справились с управлением и разбились. Следователи приступили к работе на месте трагедии. Об этом сообщается на странице ивановской полиции в соцсети “ВКонтакте”.

Ранее сообщалось, что близ аэропорта в афганской столице произошла давка, в результате чего погибли как минимум три человека. Корреспондент Sky News Стюарт Рамзи отметил, что видел три тела. По его словам, их вытащили из толпы у аэропорта Кабула.

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