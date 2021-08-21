Телеканал Sky News сообщил о гибели трёх человек в давке у аэропорта афганского Кабула

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21 августа 2021, 16:37 Источник: РИА Новости

Samuel Ruiz/Global Look Press

Близ аэропорта в афганской столице произошла давка, в результате чего погибли как минимум три человека. Данная информация поступила от телеканала Sky News.

Корреспондент Стюарт Рамзи сообщил, что видел три тела. По его словам, их вытащили из толпы у аэропорта Кабула. Подчеркивается, что солдаты Великобритании хотели оказать помощь людям в толпе, чтобы те не оказались на земле и не были травмированы.

Рамзи отметил, что “Талибан” (запрещенная в России террористическая организация) “продемонстрировал готовность к сотрудничеству, потому что речь идет в значительной степени о сдерживании толпы”.

Ранее сообщалось, что представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что движение создаст комитет по вопросам и проблемам СМИ.

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