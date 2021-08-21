Представитель талибов Муджахид сообщил о формировании комитета по вопросам и проблемам СМИ

Движение “Талибан” (запрещенная в России террористическая организация) создаст комитет по вопросам и проблемам СМИ. Такое заявление сделал представитель талибов Забихулла Муджахид.
Он отметил, что комитет будет представлен представителем полиции Кабула, замглавы ассоциации по защите СМИ, а также представителем радикального движения из комиссии по культуре. Об этом он сообщил в Twitter.
Ранее поступала информация об очень сложном периоде в работе журналистов на афганской территории. Об этом рассказывал Джереми Дир, замгенсека Международной федерации журналистов. По его словам, в их адрес поступают угрозы. Кроме того, не дают работать представляющим СМИ женщинам.
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