Представитель талибов Муджахид сообщил о формировании комитета по вопросам и проблемам СМИ

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21 августа 2021, 16:17 Источник: РИА Новости

STR/Global Look Press

Движение “Талибан” (запрещенная в России террористическая организация) создаст комитет по вопросам и проблемам СМИ. Такое заявление сделал представитель талибов Забихулла Муджахид.

Он отметил, что комитет будет представлен представителем полиции Кабула, замглавы ассоциации по защите СМИ, а также представителем радикального движения из комиссии по культуре. Об этом он сообщил в Twitter.

Ранее поступала информация об очень сложном периоде в работе журналистов на афганской территории. Об этом рассказывал Джереми Дир, замгенсека Международной федерации журналистов. По его словам, в их адрес поступают угрозы. Кроме того, не дают работать представляющим СМИ женщинам.

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