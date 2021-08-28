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Количество погибших при взрывах в воинской части в Казахстане возросло до 13

, 09:16 Источник: ТАСС

Количество погибших при взрывах в воинской части в Казахстане возросло до 13
пожарный, pixabay.com

Количество погибших в результате пожара и последующих взрывов боеприпасов на складах воинской части в Жамбылской области Казахстана увеличилось до 13. Продолжаются поиски еще трех человек.

В пресс-службе МЧС Казахстана уточнили, что на месте происшествия было обнаружено тело еще одного погибшего, личность которого в настоящий момент устанавливается. Специалисты продолжают искать трех человек.

В общей сложности, согласно информации ведомства, в результате взрывов травмы получили 98 человек, в частности, около 50 сотрудников МЧС.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура.

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