Количество погибших при взрывах в воинской части в Казахстане возросло до 13

Количество погибших в результате пожара и последующих взрывов боеприпасов на складах воинской части в Жамбылской области Казахстана увеличилось до 13. Продолжаются поиски еще трех человек.
В пресс-службе МЧС Казахстана уточнили, что на месте происшествия было обнаружено тело еще одного погибшего, личность которого в настоящий момент устанавливается. Специалисты продолжают искать трех человек.
В общей сложности, согласно информации ведомства, в результате взрывов травмы получили 98 человек, в частности, около 50 сотрудников МЧС.
Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура.
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