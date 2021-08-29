Блогер из Японии Юки Токунага назвал глазированные сырки и российский шоколад самыми популярными в его стране десертами

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29 августа 2021, 11:37 Источник: Yahoo News Japan

шоколад, фото: pixabay.com

Один из авторов информационного портала в Японии Юки Токунага назвал два российских десерта, которые получили наибольшую популярность в его стране. По его словам, местных жителей привлекает разнообразие вкусов и невысокая цена сладостей.

Токунага отметил, что в Японии стали продавать шоколад «Аленка» («Елена-тян») и глазированные сырки («творог-тян»). Что касается первого десерта, блогер любил его покупать, еще будучи студентом в России. Автор делился им с однокурсниками, а его за это называли «чудаком».

Говоря о глазированных сырках, он отметил, что десерт приятный как по своей структуре, так и на вкус. Токунага добавил, что это лакомство часто выручало его в России.

Блогер уточнил, что в японских магазинах на обертке написано «Российский премиальный сыр». Автор считает такое название уместным, поскольку сырки имеют «изысканный» вкус.

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