Аргументы Недели В мире 13+

Блогер из Японии Юки Токунага назвал глазированные сырки и российский шоколад самыми популярными в его стране десертами

, 11:37 Источник: Yahoo News Japan

Блогер из Японии Юки Токунага назвал глазированные сырки и российский шоколад самыми популярными в его стране десертами
шоколад, фото: pixabay.com

Один из авторов информационного портала в Японии Юки Токунага назвал два российских десерта, которые получили наибольшую популярность в его стране. По его словам, местных жителей привлекает разнообразие вкусов и невысокая цена сладостей.

Токунага отметил, что в Японии стали продавать шоколад «Аленка» («Елена-тян») и глазированные сырки («творог-тян»). Что касается первого десерта, блогер любил его покупать, еще будучи студентом в России. Автор делился им с однокурсниками, а его за это называли «чудаком».

Говоря о глазированных сырках, он отметил, что десерт приятный как по своей структуре, так и на вкус. Токунага добавил, что это лакомство часто выручало его в России.

Блогер уточнил, что в японских магазинах на обертке написано «Российский премиальный сыр». Автор считает такое название уместным, поскольку сырки имеют «изысканный» вкус.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Times Now: талибы расстреляли известного афганского певца Фавада Андараби

Times Now: талибы расстреляли известного афганского певца Фавада Андараби

Члены запрещенного в РФ радикального движения «Талибан» убили афганского исполнителя народных песен Фавада Андараби. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на родственников артиста. Инцидент произошел в субботу, 28 августа.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью