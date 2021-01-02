Японский журналист вспомнил историю, как ему было стыдно из-за российских сырков

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2 января 2021, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

сырок, Фото: Victor Lisitsyn/globallookpress.com

Японский журналист, комментируя популярные в стране продукты из бывших советских республик, коснулся глазированных сырков. По его словам, ему есть в чем «раскаяться».

Автор отметил, что двадцать лет назад он не поверил своему другу, который предложил попробовать продавать в стране сырки. Однако он решил, что воплотить эту инициативу в жизнь невозможно.

«Они очень дешевые, срок хранения маленький, и их необходимо замораживать. Как их транспортировать в Японию и при этом получать прибыль? Абсолютно невозможно. А сейчас эти сырки действительно импортируются в Японию из России и Белоруссии … Мне стыдно от своего невежества», - отметил он в материале для газеты "Асахи симбун".

Журналист добавил, что в Японии российские сырки считаются премиальным продуктом и стоят около 321 йены (примерно 230 рублей) за одну штуку. Он считает, что десерт действительно создает «ощущение элитарности» из-за насыщенного вкуса и тщательно подобранных ингредиентов.

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