Китаец перечислил шесть «самых удивительных» российских продуктов

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12 июля 2020, 16:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: шоколад, pixels.com

Китайский блогер назвал шесть необычных продуктов и блюд из России, которые удивили его сильнее всего. Об этом он рассказал в своей колонке для местного издания Sohu.

Автор отметил, что для «воинственного народа» характерны вареники с клубникой – «ягоды просто заворачивают в тесто, а затем варят». По его словам, блюдо выглядит очень аппетитно, но клубнику можно есть и в свежем виде.

Вторым «удивительным», по мнению блогера, блюдом стала рисовая каша. Он отметил, что в рецепт входит не только крупа и ягоды, но и сливочное масло и творог. По желанию в нее добавляют сахар или шоколадную пасту, чтобы она стала кисло-сладкой, пояснил автор. Однако он считает, что пока это блюдо «не так популярно в России», поскольку нашел его в социальных сетях.

Также блогера поразило «соленое свиное сало». В своем материале автор задался вопрос, зачем его вообще солить, если можно просто зажарить: «Говорят, что это самая лучшая закуска к алкоголю». Четвертым в списке китайца стало «традиционное семейное блюдо» - «селедка под шубой». Автор обратил внимание на «странный запах» салата и сочетание «жареной рыбы» со «сладкой свеклой»: «А вы осмелитесь попробовать?».

Пятое и шестое место «удивительных» продуктов заняли российские сладости – пирожное «Картошка», где нет никакого картофеля, и шоколадка «Аленка». Его напугал взгляд девочки на обертке. Вкус тоже не понравился.

Ранее китайский блогер рассказал своим соотечественникам о «самом удивительном блюде», которое он когда-либо встречал в русской кухне.