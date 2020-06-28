Китаец поделился рецептом «самого удивительного» блюда русской кухни

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28 июня 2020, 21:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИноСМИ

фото: овощи, pixabay.com

Китайский блогер рассказал своим соотечественникам о «самом удивительном блюде», которое он когда-либо встречал в русской кухне. Кроме того, он посоветовал своим читателям обязательно научиться его готовить.

Блогер написал материал о холодном супе – окрошке. По его словам, он отлично подходит для летних приемов, а также готовится двумя способами – на квасе или кефире. Он отметил, что квас – это традиционный русский напиток, который делается на хлебе и ценится за его пробиотические свойства: «Российский квас совершенно отличается от того, который вы можете встретить в Китае. Настоящий квас сладковато-кислый и - что более важно - в меру газированный».

Автор перечислил традиционные ингредиенты окрошки: свежий редис, огурец, вареные картофель и яйца, колбаса, квас или кефир, зелень, соль, также можно добавить лук, сметану, перец и другие приправы. Он уточнил, что укроп, петрушка, сметана и лук являются важными компонентами данного блюда, но их трудно купить в Китае. При этом он посоветовал добавлять не разваренный картофель.

«Получается нечто среднее между супом и салатом. Окрошка - это вкусное, полезное и освежающее блюдо», - резюмировал он, отметив, что оно подходит даже вегетарианцам, если не добавлять мясо.

Ранее диетолог раскрыла рецепт «правильной» окрошки.