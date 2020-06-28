Почему китайцы не торопятся взять русскую красавицу в жены

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28 июня 2020, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]

китаец, фото: Pavel Gukov/Russian Look

Как пишет китайский портал Sohu, русские женщины славятся своей красотой, но есть некоторые причины, по которым иностранцы не особо хотят на них жениться. Мнение о русских сложилось довольно противоречивое.

Внешность россиянок очень привлекательна, но они отличаются дерзким характером, отмечает автор материала. Также присутствуют большие различия не только "в местных культурах, праздниках и языках, но и в концепциях брака".

По наблюдениям китайцев, русские женщины любят выпить, дела делают "спустя рукава" и не в состоянии вложить душу в важные дела. Еще один важный фактор, отпугивающий китайских мужчин - русские девушки резко набирают вес после свадьбы.