Россиянки ждут возобновления авиасообщения, чтобы заняться консумацией в ночных клубах Европы и Азии

Аргументы Недели → Общество 13+

18 июня 2020, 19:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Индустрия ночных клубов находится не в самом лучшем положении. Сейчас самое время привлечь тяжелую артиллерию - консуматорш, красивых девчонок из России, Украины и Белоруссией.

Многие думают, что консумация – это нечто постыдное. Это не совсем так. Задача девушек, занимающихся консумацией – разговорить гостей мужского пола, стимулируя их на заказ дорогих напитков. «Главное – слушать, преданно смотреть в глаза и кивать. Многим нужно просто выговориться», - рассказывает 23-летняя Валерия, два года назад перебравшаяся в Испанию из Ленинградской области. Кстати, если раньше для занятий консумацией уезжали в основном в Европу, то теперь одно из топовых направлений - Камбоджа.

В совершенстве владеть местным языком не обязательно, достаточно выучить десяток основных фраз. Ну и знание английского, конечно, большой плюс. Интимные услуги, даже поцелуи, строго запрещены. А что делает девушка в нерабочее время – никого не касается. Поэтому многие девушки подрабатывают проституцией или стриптизом.

Консуматорши признаются, что пожилые мужчины – более выгодные клиенты. Молодые больше танцуют, а значит, меньше сидят за барной стойкой.

Работа, которая на первый взгляд кажется легкой, на самом деле очень опасна. Нередко девушек похищают, а главное - они вынуждены терпеть бесконечные издевательства и оскорбления психически неуравновешенных клиентов, а таких после карантина стало только больше.