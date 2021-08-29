Посольство США в Афганистане просит американцев немедленно покинуть окрестности аэропорта Кабула

Посольство США в Афганистане обратилось к американским гражданам с просьбой немедленно покинуть окрестности аэропорта Кабула по причине «конкретной и заслуживающей доверия угрозы».
«… находящиеся в окрестностях кабульского аэропорта, включая южные ворота, новое министерство внутренних дел и ворота возле автозаправочной станции "Панджер" на северо-западной стороне аэропорта, должны немедленно покинуть район аэропорта»,- пояснили в ведомстве.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби назвал угрозы контингенту США в аэропорту Кабула «очень реальными» и «очень динамичными».
В четверг рядом с пропускным пунктом аэропорта произошел взрыв, жертвами которого стали 13 американских военных и около 200 местных жителей.
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