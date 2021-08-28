Пресс-секретарь Пентагона Кирби заявил о сохраняющихся угрозах американскому контингенту в аэропорту Кабула

Военные Соединенных Штатов рассматривают угрозы своему контингенту в аэропорту столицы Афганистана как “очень реальные”. Такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
В ходе брифинга он назвал угрозы “очень реальными” и “очень динамичными”. Также Кирби подчеркнул, что американская сторона их непрерывно отслеживает и принимает меры безопасности, чтобы защитить контингент США на афганской территории.
Напомним, что рядом с пропускным пунктом аэропорта афганской столицы ранее произошел взрыв, жертвами которого стали 13 военных Соединенных Штатов. Кроме того, погибли порядка 200 местных жителей, которые желали поскорее вылететь из Афганистана.
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