Пресс-секретарь Пентагона Кирби заявил о сохраняющихся угрозах американскому контингенту в аэропорту Кабула

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28 августа 2021, 20:55 Источник: РИА Новости

Xinhua/Global Look Press

Военные Соединенных Штатов рассматривают угрозы своему контингенту в аэропорту столицы Афганистана как “очень реальные”. Такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

В ходе брифинга он назвал угрозы “очень реальными” и “очень динамичными”. Также Кирби подчеркнул, что американская сторона их непрерывно отслеживает и принимает меры безопасности, чтобы защитить контингент США на афганской территории.

Напомним, что рядом с пропускным пунктом аэропорта афганской столицы ранее произошел взрыв, жертвами которого стали 13 военных Соединенных Штатов. Кроме того, погибли порядка 200 местных жителей, которые желали поскорее вылететь из Афганистана.

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