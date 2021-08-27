WSJ: количество погибших в результате взрыва в Кабуле афганцев увеличилось почти до 200

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27 августа 2021, 21:35 Источник: The Wall Street Journal

последствия взрыва в аэропорту Кабула, Saifurahman Safi/XinHua

Вечером в пятницу, 27 августа, в СМИ появилась информация о том, что количество погибших в результате взрыва возле аэропорта в Кабуле афганцев к настоящему моменту увеличилось почти до двухсот.

Информацию об увеличении жертв взрыва недалеко от аэропорта столицы Афганистана предоставила сегодня газета The Wall Street Journal со ссылкой на местных медиков.

Напомним, ранее сегодня телевизионная компания CBS со ссылкой на афганское Министерство здравоохранения сообщила, что в результате атаки на авиагавань погибли не менее 170 человек, в основном речь идет о гражданах Афганистана.

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