Пентагон: талибы выпустили из афганских тюрем тысячи заключенных

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27 августа 2021, 19:01 Источник: РИА "Новости"

талибы, Hussain Ali/Keystone Press Agency

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в пятницу, 27 августа, заявил в беседе с журналистами, что члены запрещенного в России движения "Талибан" выпустили из тюрем в Афганистане тысячи заключенных.

Джон Кирби, отвечая на вопрос представителей СМИ о численности оказавшихся на свободе членов террористических группировок, подчеркнул, что речь идет о тысячах заключенных. Он, однако, уточнил, что сейчас не располагает информацией о точном количестве освобожденных.

По словам пресс-секретаря Пентагона, талибы ранее захватили и опустошили две тюрьмы.

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