CBS: количество жертв теракта в Кабуле возросло до 170

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27 августа 2021, 16:27 Источник: CBS

последствия взрыва в Кабуле, Saifurahman Safi/XinHua

В результате теракта у аэропорта Кабула погибли к настоящему моменту по меньшей мере 170 человек. Соответствующую информацию предоставили в пятницу журналисты со ссылкой на Минздрав Афганистана.

Ранее сообщалось о 110 жертвах теракта у аэропорта афганской столицы. Корреспондент CBS в Афганистане также сообщил днем 27 августа, что ранения в результате случившегося получили не менее 200 человек. Данных об их состоянии не поступало.

Накануне в Пентагоне подтвердили, что среди жертв теракта 13 американских военных, а еще 18 военнослужащих США пострадали.

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