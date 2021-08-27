CBS: количество жертв теракта в Кабуле возросло до 170

В результате теракта у аэропорта Кабула погибли к настоящему моменту по меньшей мере 170 человек. Соответствующую информацию предоставили в пятницу журналисты со ссылкой на Минздрав Афганистана.
Ранее сообщалось о 110 жертвах теракта у аэропорта афганской столицы. Корреспондент CBS в Афганистане также сообщил днем 27 августа, что ранения в результате случившегося получили не менее 200 человек. Данных об их состоянии не поступало.
Накануне в Пентагоне подтвердили, что среди жертв теракта 13 американских военных, а еще 18 военнослужащих США пострадали.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.