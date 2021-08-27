Аргументы Недели В мире 13+

CBS: количество жертв теракта в Кабуле возросло до 170

, 16:27 Источник: CBS

CBS: количество жертв теракта в Кабуле возросло до 170
последствия взрыва в Кабуле, Saifurahman Safi/XinHua

В результате теракта у аэропорта Кабула погибли к настоящему моменту по меньшей мере 170 человек. Соответствующую информацию предоставили в пятницу журналисты со ссылкой на Минздрав Афганистана.

Ранее сообщалось о 110 жертвах теракта у аэропорта афганской столицы. Корреспондент CBS в Афганистане также сообщил днем 27 августа, что ранения в результате случившегося получили не менее 200 человек. Данных об их состоянии не поступало.

Накануне в Пентагоне подтвердили, что среди жертв теракта 13 американских военных, а еще 18 военнослужащих США пострадали.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Политика

Песков заявил, что в Кремле «негативно» восприняли ситуацию с предвыборными плакатами с Калининградом в составе Германии

Песков заявил, что в Кремле «негативно» восприняли ситуацию с предвыборными плакатами с Калининградом в составе Германии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о размещении в Германии предвыборных плакатов с картой довоенных лет, на которой изображена Калининградская область в составе страны.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью