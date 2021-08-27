Представитель талибов Мохаммад Наим заявил, что бывший президент Афганистана Карзай находится в безопасности

Официальный представитель запрещённого в РФ радикального движения «Талибан» Мохаммад Наим прокомментировал сообщение о том, что глава Высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла и экс-президент страны Хамид Карзай находятся под домашним арестом в Кабуле.
«Абдулла Абдулла и Хамид Карзай не находятся под домашним арестом, а наоборот, мы обеспечиваем их безопасность»,- пояснил он RT.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Абдулла и Карзай находятся под домашним арестом. Сообщалось, что талибы провели в доме главы Высшего совета по нацпримирению обыск. Впоследствии политик и бывший чиновник были лишены охраны и личных автомобилей.
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