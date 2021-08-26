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CNN: бывший президент Афганистана Карзай находится под домашним арестом в Кабуле

, 14:09 Источник: CNN

CNN: бывший президент Афганистана Карзай находится под домашним арестом в Кабуле
флаг Афганистана, pixabay.com

Источники сообщили журналистам, что Хамид Карзай, который являлся президентом Афганистана в 2004—2014 годах, а также глава совета по нацпримирению Абдулла Абдулла находятся под домашним арестом в Кабуле.

Согласно последней информации инсайдеров, члены запрещенного в России движения "Талибан" провели в доме главы совета по нацпримирению обыск. Вспоследствии Абдулла Абдулла и Хамид Карзай были лишены охраны и личных автомобилей.

Подчеркивается, что политик и бывший чиновник находятся под властью талибов.

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