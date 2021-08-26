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Глава ВС Великобритании заявил, что аэропорт Кабула могут атаковать в ближайшие часы

, 12:14 Источник: Sky News

Глава ВС Великобритании заявил, что аэропорт Кабула могут атаковать в ближайшие часы
аэропорт Кабула, xinhua

Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хеппи заявил утром в четверг, 26 августа, что атака в аэропорту столицы Афганистана Кабула может произойти в течение ближайших нескольких часов.

Ранее британское Министерство иностранных дел рекомендовало своим гражданам не ездить в международный аэропорт Кабула, поскольку там якобы существует угроза безопасности.

Джеймс Хеппи в беседе с журналистами сегодня отметил, что разведка Великобритании за минувшую неделю сильнее убедилась в том, что авиагавань ожидает неминуемая атака. По его словам, боевики запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" понимают, что в аэропорту Кабула в связи со скорым окончанием эвакуации концентрируется все большее количество людей. Это дает им возможность "сделать что-то, что может показаться ошеломляющим".

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