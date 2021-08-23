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В Пентагоне допускают, что огонь у аэропорта Кабула открыл боевик

, 18:34 Источник: ТАСС

В Пентагоне допускают, что огонь у аэропорта Кабула открыл боевик
очередь у аэропорта Кабула, Rahmatullah Alizadah/XinHua

В Пентагоне заявили в понедельник, что в ведомстве пока не могут с уверенностью сказать, кто открыл огонь у аэропорта Кабула, однако допускают, что это был боевик запрещенного в РФ движения "Талибан".

Согласно последней информации пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, власти Соединенных Штатов Америки на ежедневной основе поддерживают контакты с талибами по вопросу безопасности в аэропорту столицы Афганистана.

В американском оборонном ведомстве также уточнили, что происшествие случилось недавно, вследствие чего неизвестно, когда США получат больше данных по этому поводу.

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