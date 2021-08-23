В Пентагоне допускают, что огонь у аэропорта Кабула открыл боевик

В Пентагоне заявили в понедельник, что в ведомстве пока не могут с уверенностью сказать, кто открыл огонь у аэропорта Кабула, однако допускают, что это был боевик запрещенного в РФ движения "Талибан".
Согласно последней информации пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, власти Соединенных Штатов Америки на ежедневной основе поддерживают контакты с талибами по вопросу безопасности в аэропорту столицы Афганистана.
В американском оборонном ведомстве также уточнили, что происшествие случилось недавно, вследствие чего неизвестно, когда США получат больше данных по этому поводу.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.