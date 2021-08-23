Бывший министр связи Афганистана работает курьером в Германии

Уехавший в Германию бывший министр связи Афганистана Сайед Ахмад Шах Садаат начал работать в Лейпциге курьером в службе доставки еды. Экс-чиновник покинул родину еще в конце минувшего года.
Бывший министр уточнил, что начал искать работу, когда у него закончились накопленные средства. Садаат был принят на должность курьера в службу доставки еды Lieferando. Экс-чиновник, однако, сообщил журналистам, что мечтает устроиться на работу в крупнейшую европейскую телекоммуникационную компанию Telekom.
Напомним, ранее власть в Афганистане захватили члены запрещенного в России движения "Талибан".
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