Востоковед Багдасаров заявил о необходимости ужесточения миграционного закона в РФ

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23 августа 2021, 16:47 Источник: Общественная служба новостей

беженцы, Hindustan Times via www.imago-im/www.imago-images.de

Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил в беседе с журналистами о необходимости принять жесткий миграционный закон по ограничению въезда мигрантов из Средней Азии.

Востоковед обратил внимание на то, что в настоящий момент талибы проявляют гуманность, однако вряд ли это продлится долго.

Семен Багдасаров в беседе с Общественной службой новостей заявил, что если начнется соединение беженцев и их хаотичная переброска, то будет прав президент России Владимир Путин, который призвал внимательно посмотреть на миграционные процессы, иначе беженцы "и на ишаках и к нам доберутся". Не исключено, что вместе с обычными людьми в Россию могут проникнуть и террористы.

По мнению востоковеда, следует принять жесткий миграционный закон и забыть о безвизовом режиме. "Все, хватит, надо смотреть на реальность", – заключил эксперт.

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