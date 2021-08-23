Востоковед Багдасаров заявил о необходимости ужесточения миграционного закона в РФ

Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил в беседе с журналистами о необходимости принять жесткий миграционный закон по ограничению въезда мигрантов из Средней Азии.
Востоковед обратил внимание на то, что в настоящий момент талибы проявляют гуманность, однако вряд ли это продлится долго.
Семен Багдасаров в беседе с Общественной службой новостей заявил, что если начнется соединение беженцев и их хаотичная переброска, то будет прав президент России Владимир Путин, который призвал внимательно посмотреть на миграционные процессы, иначе беженцы "и на ишаках и к нам доберутся". Не исключено, что вместе с обычными людьми в Россию могут проникнуть и террористы.
По мнению востоковеда, следует принять жесткий миграционный закон и забыть о безвизовом режиме. "Все, хватит, надо смотреть на реальность", – заключил эксперт.
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