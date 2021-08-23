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Политолог Храмчихин заявил, что РФ заинтересована в постоянной войне афганцев между собой

, 16:20 Источник: Свободная пресса

Политолог Храмчихин заявил, что РФ заинтересована в постоянной войне афганцев между собой
аэропорт Кабула, Hindustan Times via www.imago-im/www.imago-images.de

Политолог Александр Храмчихин заявил в беседе с журналистами, что Афганистан является перманентным риском для России, поэтому в Москве заинтересованы в том, чтобы афганцы воевали между собой "вечно".

Александр Храмчихин оговорился, что его слова могут показаться циничными, однако в реальности Россия действительно заинтересована в подобной ситуации, а также в том, чтобы силы сопротивления запрещенному в РФ движению "Талибан" держались как можно дольше. 

В беседе со "Свободной прессой" политолог заметил, что пока в Афганистане идут внутренние сражения, ни у одной из сил нет возможности начать движение на Север – в сторону России и ее партнеров по ОДКБ. 

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