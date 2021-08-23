Песков сообщил, что Россия не будет посредником в конфликте между талибами и силами сопротивления в Панджшере

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23 августа 2021, 14:39 Источник: ТАСС

Дмитрий Песков, фото: Dmitry Golubovich/ globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в афганской провинции Панджшер. По его словам, конфликт между талибами и силами сопротивления потенциально чреват новой гражданской войной в исламской республике.

«Сегодня на внеочередном заседании [ОДКБ] тоже упоминалась эта линия развития событий в том контексте, что потенциально это чревато очередной гражданской войной в Афганистане и несет дополнительные опасности и угрозы. Конечно же, никто в эти события вмешиваться не собирается», - пояснил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что Россия не планирует выступать посредником между сторонами.

Ранее сообщалось, что запрещенному в РФ движению «Талибан» в качестве власти Афганистана противятся только две провинции - Баглан и Панджшер. Представитель талибов Мухаммед Наим назвал целью атаки на Панджшер объединение Афганистана.

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