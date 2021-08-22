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Представитель талибов Мухаммед Наим назвал целью атаки на Панджшер объединение Афганистана

, 23:04

Представитель талибов Мухаммед Наим назвал целью атаки на Панджшер объединение Афганистана
Афганистан, Фото: Rahmatullah Alizadah/globallookpress.com

Представитель политофиса запрещённого в России движения «Талибан» Мухаммед Наим прокомментировал переброску бойцов в афганскую провинцию Панджшер. По его словам, в стране не может быть разных режимов.

«Наша цель - объединить страну, разных режимов в ней быть не может. Однако некоторые хотят проблем. Если проблемы не могут быть решены путем взаимопонимания, последним решением остается война», - пояснил он в интервью телеканалу «Аль-Хадас».

Ранее сообщалось, что талибы ждут приказа атаковать провинцию Панджшер к северо-востоку от Кабула. «Талибану» в качестве власти Афганистана противятся только две провинции - Баглан и Панджшер.

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РИА Новости: талибы ждут приказа атаковать афганскую провинцию Панджшер

РИА Новости: талибы ждут приказа атаковать афганскую провинцию Панджшер

СМИ со ссылкой на источник сообщили, что члены запрещённого в России движения «Талибан» ждут приказа атаковать провинцию Панджшер к северо-востоку от Кабула. Территория еще не была захвачена бойцами.

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