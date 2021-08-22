РИА Новости: талибы ждут приказа атаковать афганскую провинцию Панджшер

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22 августа 2021, 21:37 Источник: РИА Новости

Афганистан, Фото: Stringer/globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источник сообщили, что члены запрещённого в России движения «Талибан» ждут приказа атаковать провинцию Панджшер к северо-востоку от Кабула. Территория еще не была захвачена бойцами.

«Талибану» в качестве власти Афганистана противятся только две провинции - Баглан и Панджшер. Члены движения перебросили в провинцию Баглан до 6000 штыков и гаубицы Д-30. Бои идут во многих уездах.

Отмечается, что в воскресенье, 22 августа, талибы дали четыре часа на капитуляцию лидеру местного сопротивления Ахмаду Масуду. В ответ Масуд заявил, что Панджшер не будет сдан и его жители готовы к сопротивлению.

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