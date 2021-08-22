РИА Новости: талибы ждут приказа атаковать афганскую провинцию Панджшер

СМИ со ссылкой на источник сообщили, что члены запрещённого в России движения «Талибан» ждут приказа атаковать провинцию Панджшер к северо-востоку от Кабула. Территория еще не была захвачена бойцами.
«Талибану» в качестве власти Афганистана противятся только две провинции - Баглан и Панджшер. Члены движения перебросили в провинцию Баглан до 6000 штыков и гаубицы Д-30. Бои идут во многих уездах.
Отмечается, что в воскресенье, 22 августа, талибы дали четыре часа на капитуляцию лидеру местного сопротивления Ахмаду Масуду. В ответ Масуд заявил, что Панджшер не будет сдан и его жители готовы к сопротивлению.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.