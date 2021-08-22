В афганской провинции Баглан идут кровопролитные бои между талибами и местными силами самообороны
22 августа 2021, 19:58
Таджикское ополчение дало отпор формирования радикального исламистского движения Талибан (запрещено в России). Бои идут в провинции Баглан к северу от Кабула. Талибы сосредотачивают крупные силы, применяют артиллерию и уже теснят ополченцев. Об этом сообщает агентство «АННА-Ньюс», ссылаясь на источники в Афганистане.
Талибан перебросил в провинцию Баглан до 6000 штыков и гаубицы Д-30. Бои идут во многих уездах. В Души таджикские ополченцы опрокинули талибов, но в Бану (Андараб) и Дехи Салах радикалы одолевают таджиков.
Пока власти Талибана противятся только две провинции Баглан и Панджшер.
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