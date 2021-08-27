Источник в Минздраве Афганистана: при взрывах у аэропорта Кабула пострадали свыше 1,3 тысячи человек

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27 августа 2021, 08:26 Источник: РИА Новости

Кабул, фото:South Korean Defense Ministry/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источник в Министерстве здравоохранения Афганистана сообщили, что при взрывах возле здания кабульского аэропорта 26 августа пострадали более 1,3 тысячи человек.

Собеседник отметил, что число пострадавших в результате терактов составляет 1 338 человек, еще 60 – погибших.

По данным СМИ, жертвами стали не менее 90 афганцев и 13 американских военных. Также погибли по меньшей мере 28 талибов.

Напомним, что в четверг около здания кабульского аэропорта прогремели три взрыва. В результате происшествия погибли более 100 человек. Сообщалось, что травмы получили более 150 человек.

Ответственность за сучившееся взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство».

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