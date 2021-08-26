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Около аэропорта в афганском Кабуле прогремел третий взрыв

, 22:17 Источник: РИА Новости

Около аэропорта в афганском Кабуле прогремел третий взрыв
Stringer/Global Look Press

В районе аэропорта в афганской столице прогремел очередной взрыв, третий по счету. Этой информацией поделился корреспондент РИА Новости.

О пострадавших сведения пока отсутствуют. Ранее сегодня там же зафиксировали взрыв близ отеля Baron, где, как сообщали СМИ, находились граждане иных стран, включая британцев и американцев. Кроме того, прогремел второй взрыв.

В первом случае взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, далее взорвалась заминированная машина. Во внешнеполитическом ведомстве РФ подчеркнули, что в момент взрыва российских граждан в аэропорту Кабула не было. Всего в результате взрывов погибли порядка 12 военных США и 60 афганцев, травмы получили более 150 человек.

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