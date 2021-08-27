Reuters: не менее 28 талибов погибли при взрывах в Кабуле

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27 августа 2021, 07:37 Источник: Reuters

Кабул, фото:South Korean Defense Ministry/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на представителя запрещённого в России радикального движения «Талибан» сообщили, что при взрывах возле аэропорта Кабула погибли по меньшей мере 28 талибов. Инцидент произошел в четверг, 26 августа.

«Мы потеряли больше людей, чем американцы», - отметил собеседник.

По его словам, причин для продления сроков вывода иностранных войск из Афганистана нет.

Ранее сообщалось, что около здания кабульского аэропорта прогремели три взрыва. По последним данным, в результате происшествия погибли 103 человека, в том числе 13 американских военнослужащих и 60 афганцев, травмы получили более 150 человек.

Ответственность за сучившееся взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство».

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