ИГ взяло на себя ответственность за произошедшие 26 августа взрывы в Кабуле

Аргументы Недели → В мире 13+

26 августа 2021, 22:55 Источник: РИА Новости

Xinhua/Global Look Press

К произошедшим в районе аэропорта в афганской столице взрывам причастно “Исламское государство” или ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).

По информации СМИ, которые в своем материале ссылаются на заявление ИГ, именно эта террористическая группировка взяла на себя ответственность за нападение на аэропорт Кабула, в ходе которого погибли и пострадали люди. “ИГ берет ответственность за атаку у аэропорта Кабула”, - сообщает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что у аэропорта в афганской столице прогремел очередной взрыв, третий по счету. Всего в результате взрывов погибли порядка 12 военных США и 60 афганцев, травмы получили более 150 человек. О пострадавших в результате третьего взрыва информация не поступала.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости