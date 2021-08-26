ИГ взяло на себя ответственность за произошедшие 26 августа взрывы в Кабуле

К произошедшим в районе аэропорта в афганской столице взрывам причастно “Исламское государство” или ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).
По информации СМИ, которые в своем материале ссылаются на заявление ИГ, именно эта террористическая группировка взяла на себя ответственность за нападение на аэропорт Кабула, в ходе которого погибли и пострадали люди. “ИГ берет ответственность за атаку у аэропорта Кабула”, - сообщает агентство Рейтер.
Ранее сообщалось, что у аэропорта в афганской столице прогремел очередной взрыв, третий по счету. Всего в результате взрывов погибли порядка 12 военных США и 60 афганцев, травмы получили более 150 человек. О пострадавших в результате третьего взрыва информация не поступала.
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