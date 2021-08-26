Daily Express назвал «зловещим посланием» Британии слова посла Келина о возможном новом нарушении границ России в Черном море

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26 августа 2021, 16:18 Источник: «ПолитРоссия»

Британский эсминец Defender, Rob Powell / globallookpress.com

На страницах зарубежных СМИ появился материал, где слова посла Москвы в Великобритании Андрея Келина о возможном новом нарушении государственных рубежей РФ в Черном море названы «зловещим посланием» Лондону.

В конце июня границу Крыма нарушил британский корабль Defender. По курсу движения судна был открыт предупредительный огонь, после чего оно покинуло российскую акваторию.

Как отметил Андрей Келин, «в следующий раз власти королевства окажутся в намного более трудном положении, поскольку это будет уже не первый случай, когда британский корабль осуществит подобное».

Daily Express пишет, что Москва «яростно» отреагировала на инцидент с Defender, обвинив Лондон в грубом нарушении морского права Конвенции ООН. Заявление Келина, предупредившего о последствиях возможных новых подобных происшествий, в публикации таблоида, пересказанной «ПолитРоссией», названо «зловещим посланием» Великобритании.

Как сообщалось ранее в четверг, издание Newsweek указало на то, что гиперзвуковая «супер-пупер ракета» Дональда Трампа не представляет никакой угрозы для РФ.

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