Аргументы Недели В мире 13+

Newsweek: гиперзвуковая «супер-пупер ракета» Трампа не представляет никакой угрозы для России

, 15:40

Newsweek: гиперзвуковая «супер-пупер ракета» Трампа не представляет никакой угрозы для России
Учения сил ПВО России, MOD Russia / globallookpress.com

Гиперзвуковая «супер-пупер ракета» Дональда Трампа не представляет никакой угрозы для Российской Федерации. На это указывается в материале, который был размещен некоторое время назад на страницах американских средств массовой информации.

В мае 2020 года Трамп, в тот момент занимавший пост главы Белого дома, заявил, что Соединенные Штаты разрабатывают боеприпас, способный лететь в семнадцать раз быстрее скорости звука. «Я называю ее супер-пупер ракетой», - отметил политик.

Newsweek пишет, что данный снаряд не представляет никакой угрозы для России. Издание процитировало генерального конструктора концерна «Алмаз-Антей» Павла Созинова, который рассказал, что российские силы ПВО способны справиться с любым гиперзвуковым оружием. «Создаваемые на Западе супер-ракеты не представляют для нас больших проблем, и мы знаем, куда в этой области развиваться», - констатировал Созинов.

Как сообщалось ранее сегодня, издание Thе National Interest поведало, что российские «Цирконы» смогут поражать военные корабли без взрывчатки.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Депутат ДНР Быкадоров предрек исчезновение Украины максимум через десять лет

Депутат ДНР Быкадоров предрек исчезновение Украины максимум через десять лет

Депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Александр Быкадоров предрек исчезновение Украины максимум через десять лет. Соответствующий прогноз парламентарий сделал в разговоре с журналистами.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью