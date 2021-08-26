Newsweek: гиперзвуковая «супер-пупер ракета» Трампа не представляет никакой угрозы для России

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26 августа 2021, 15:40

Учения сил ПВО России, MOD Russia / globallookpress.com

Гиперзвуковая «супер-пупер ракета» Дональда Трампа не представляет никакой угрозы для Российской Федерации. На это указывается в материале, который был размещен некоторое время назад на страницах американских средств массовой информации.

В мае 2020 года Трамп, в тот момент занимавший пост главы Белого дома, заявил, что Соединенные Штаты разрабатывают боеприпас, способный лететь в семнадцать раз быстрее скорости звука. «Я называю ее супер-пупер ракетой», - отметил политик.

Newsweek пишет, что данный снаряд не представляет никакой угрозы для России. Издание процитировало генерального конструктора концерна «Алмаз-Антей» Павла Созинова, который рассказал, что российские силы ПВО способны справиться с любым гиперзвуковым оружием. «Создаваемые на Западе супер-ракеты не представляют для нас больших проблем, и мы знаем, куда в этой области развиваться», - констатировал Созинов.

Как сообщалось ранее сегодня, издание Thе National Interest поведало, что российские «Цирконы» смогут поражать военные корабли без взрывчатки.

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