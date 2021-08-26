National Interest: российские гиперзвуковые «Цирконы» смогут поражать военные корабли без взрывчатки

Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон», поставки которых в армию страны должны начаться в 2025 году, смогут поражать военные корабли без взрывчатки. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах американских СМИ.
Издание The National Interest (NI) пишет, что «Циркон» способен передвигаться со скоростью 9 Маха и бить по целям на расстоянии более 1 000 километров. Как отмечается в пересказанном «ПолитРоссией» материале NI, скорость и сила снарядов настолько значительны, что они смогут поражать военные суда без взрывчатки, за счет одного только кинетического удара.
Как сообщалось ранее в четверг, эксперт Виктор Баранец заявил, что американская разведка устроила «дикую атаку» с целью получить секреты гиперзвукового оружия РФ.
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