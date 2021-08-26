Аргументы Недели Общество 13+

National Interest: российские гиперзвуковые «Цирконы» смогут поражать военные корабли без взрывчатки

, 12:50 Источник: «ПолитРоссия»

National Interest: российские гиперзвуковые «Цирконы» смогут поражать военные корабли без взрывчатки
Корабли НАТО, US Navy / globallookpress.com

Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон», поставки которых в армию страны должны начаться в 2025 году, смогут поражать военные корабли без взрывчатки. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах американских СМИ.

Издание The National Interest (NI) пишет, что «Циркон» способен передвигаться со скоростью 9 Маха и бить по целям на расстоянии более 1 000 километров. Как отмечается в пересказанном «ПолитРоссией» материале NI, скорость и сила снарядов настолько значительны, что они смогут поражать военные суда без взрывчатки, за счет одного только кинетического удара.

Как сообщалось ранее в четверг, эксперт Виктор Баранец заявил, что американская разведка устроила «дикую атаку» с целью получить секреты гиперзвукового оружия РФ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Помощники Байдена вырезали его шутку об оставшихся на территории Афганистана американцах

Помощники Байдена вырезали его шутку об оставшихся на территории Афганистана американцах

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден пошутил, отвечая на вопрос об оставшихся на территории Афганистана американцах, но помощники политика впоследствии вырезали этот момент из записи.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью