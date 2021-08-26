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Отставной полковник Баранец: разведка США устроила «дикую атаку» в попытке получить секреты гиперзвукового оружия России

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Отставной полковник Баранец: разведка США устроила «дикую атаку» в попытке получить секреты гиперзвукового оружия России
Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон», MOD Russia / globallookpress.com

Разведка Соединенных Штатов устроила «дикую атаку» с целью получить секреты гиперзвукового оружия Российской Федерации. Об этом заявил отечественный военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

Некоторое время назад сотрудники ФСБ задержали директора «Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем» Александра Куранова. Предполагается, что он мог раскрыть иностранцу закрытую информацию, касающуюся гиперзвуковых технологий.

Баранец, выступивший в эфире радио «Комсомольская правда», отметил, что американцы, отстающие от Москвы в области разработки гиперзвуковых вооружений, устроили «дикую атаку» в попытке узнать секреты данных средств поражения. По словам эксперта, объектами внимания агентов США становятся российские конструкторские бюро, НИИ и «отдельные персонажи».

Как сообщалось ранее сегодня, конструктор Александр Романюк указал на то, что точность новой ракеты «Изделие 305Э» позволяет ей «влететь в окошко дома».

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