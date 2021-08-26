Конструктор Александр Романюк: точность новой российский ракеты «Изделие 305Э» позволяет ей «влететь в окошко дома»

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26 августа 2021, 10:57 Источник: «ПолитРоссия»

Вертолет, MOD Russia / globallookpress.com

Точность новой российский ракеты «Изделие 305Э» позволяет ей «влететь в окошко дома». На это в разговоре со СМИ указал Александр Романюк, представитель «Конструкторского бюро машиностроения», которое занимается разработкой снаряда.

На прошлой неделе на форуме «Армия-2021» была впервые представлена управляемая ракета «Изделие 305Э» с дальностью полета свыше 14 километров. По словам Романюка, предназначенный для вертолетов боеприпас «поражает все: и легкобронированную технику, и танки, и различные группировки войск».

При этом главной особенностью «Изделия 305Э» считается высокая точность снаряда, достигаемая за счет комбинированной системы управления. Конструктор отметил, что ракета способна «влететь в окошко дома».

Как сообщалось ранее в четверг, издание The Strategist высказало точку зрения, согласно которой прогноз отставного американского адмирала Джеймса Ставридиса о ядерной войне с участием России не сбудется.

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