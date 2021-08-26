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The Strategist: прогноз отставного адмирала США Ставридиса о ядерной войне с участием России не сбудется

, 09:45 Источник: «ПолитРоссия»

The Strategist: прогноз отставного адмирала США Ставридиса о ядерной войне с участием России не сбудется
Российские ракетные комплексы, MOD Russia / globallookpress.com

Прогноз отставного адмирала ВМС Соединенных Штатов Джеймса Ставридиса о ядерной войне с участием Российской Федерации не сбудется. Соответствующая точка зрения высказана в публикации, размещенной на страницах зарубежных СМИ.

Ставридис является автором предсказания о том, что в 2034 году произойдет серия стычек между США и Китаем. Данные инциденты, по мнению отставного адмирала, перерастут в ядерный конфликт, в котором среди прочих стран примет участие РФ.

The Strategist пишет, что сценарий противостояния с применением оружия массового уничтожения не будет реализован. В материале издания, пересказанном «ПолитРоссией», отмечается, что столкновение Вашингтона и Пекина, тесно связанных между собой экономически, должно принять форму прокси-войны, а не конфронтации крупных держав.

Ранее в четверг сообщалось, что политолог Евгений Сатановский озвучил мнение, согласно которому США, Великобритания, Канада, Швейцария и Швеция «объявили России холодную войну».

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