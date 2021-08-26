Политолог Сатановский: США, Великобритания, Канада, Швейцария и Швеция «объявили России холодную войну»

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26 августа 2021, 09:00 Источник: «Русская весна»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, Швейцария и Швеция «объявили России холодную войну». Соответствующую точку зрения высказал отечественный политолог Евгений Сатановский.

Некоторое время назад появилась информация о том, что пять названных государств решили учредить фонд «Партнерство за сильную Украину». Согласно имеющимся сведениям, целью данной организации станет противодействие влиянию РФ на соседнюю страну.

Сатановский, комментируя новость о создании фонда, заявил, что Вашингтон, Лондон, Оттава, Берн и Стокгольм «объявили России холодную войну». По словам эксперта, РФ «наступают уже не на ногу, а на горло». «Причем в тех самых регионах, которые на протяжении веков были ее неотъемлемой частью», - отметил Евгений Сатановский.

Ранее в четверг портал Avia.pro выступил с прогнозом, согласно которому войска непризнанных ДНР и ЛНР могут окружить и уничтожить украинскую группировку в Донбассе в случае ее наступления.

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