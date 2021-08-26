Издание Avia.pro: войска ДНР и ЛНР могут окружить и уничтожить украинскую группировку в Донбассе в случае ее наступления

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26 августа 2021, 08:25 Источник: Avia.pro

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Войска самопровозглашенных ДНР и ЛНР могут окружить и уничтожить украинскую группировку в Донбассе в случае ее наступления. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном на страницах российских интернет-СМИ.

Согласно оценке, высказанной сетевым изданием Avia.pro, возможности сил армии Украины, сконцентрированных в зоне конфликта на востоке страны, «очень ограничены», несмотря на численное превосходство перед противником.

Портал пишет, что на вооружении подразделений ДНР и ЛНР находятся сотни танков и реактивных систем залпового огня. Если Киев пойдет в наступление, войска республик могут окружить и уничтожить украинскую группировку, предсказывается в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, французский политик Пьер Леллюш указал на то, что Крым останется частью России, несмотря на проведение киевскими властями мероприятий вроде саммита «Крымской платформы».

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