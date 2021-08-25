Французский политик Пьер Леллюш: «Крым останется российским, потому что никто не собирается воевать за Украину»

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25 августа 2021, 16:35 Источник: «ПолитРоссия»

Крымское побережье, Serguei Fomine / globallookpress.com

Крым останется частью Российской Федерации, несмотря на проведение Украиной мероприятий вроде состоявшегося некоторое время назад саммита «Крымской платформы». На это в разговоре с журналистами указал Пьер Леллюш, французский политический деятель.

В понедельник в Киеве прошел первый саммит «Крымской платформы», в рамках которого президент Владимир Зеленский объявил о начале «обратного отсчета до освобождения» полуострова. Пьер Леллюш, ставший собеседником СМИ, полагает, что подобные встречи не помогут украинской стороне завладеть регионом.

«Крым останется российским, потому что никто не собирается воевать за Украину», — заявил политик.

Крым вошел в состав РФ весной 2014 года по итогам местного референдума. Официальный Киев итоги голосования не признал.

Ранее сегодня сообщалось, что второй президент Украины Леонид Кучма озвучил точку зрения, согласно которой его страна превратилась бы в «одну большую Малороссию», если бы киевские власти не применили силу в Донбассе.

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