Кучма: если бы Украина не стала воевать в Донбассе, то превратилась бы в «одну большую Малороссию»
25 августа 2021, 13:02
Если бы Украина не стала воевать в Донбассе, то превратилась бы в «одну большую Малороссию». С соответствующим заявлением в разговоре с журналистами выступил Леонид Кучма, второй украинский президент.
По словам Кучмы, вооруженный конфликт на территории Донбасса разгорелся «потому, что мы начали отвечать оккупантам, перешли к сопротивлению». Если бы киевские власти не решили применить силу, Украина превратилась бы в «одну большую Малороссию», полагает экс-глава государства.
Официальный Киев обвиняет Россию в прямой военной помощи самопровозглашенным ДНР и ЛНР. В Москве подобные утверждения опровергают.
Ранее в среду сообщалось, что Леонид Кучма назвал причину «оккупации» Крыма.
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