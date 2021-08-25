Кучма: если бы Украина не стала воевать в Донбассе, то превратилась бы в «одну большую Малороссию»

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25 августа 2021, 13:02

Второй президент Украины Леонид Кучма, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Если бы Украина не стала воевать в Донбассе, то превратилась бы в «одну большую Малороссию». С соответствующим заявлением в разговоре с журналистами выступил Леонид Кучма, второй украинский президент.

По словам Кучмы, вооруженный конфликт на территории Донбасса разгорелся «потому, что мы начали отвечать оккупантам, перешли к сопротивлению». Если бы киевские власти не решили применить силу, Украина превратилась бы в «одну большую Малороссию», полагает экс-глава государства.

Официальный Киев обвиняет Россию в прямой военной помощи самопровозглашенным ДНР и ЛНР. В Москве подобные утверждения опровергают.

Ранее в среду сообщалось, что Леонид Кучма назвал причину «оккупации» Крыма.

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