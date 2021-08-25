Леонид Кучма: Россия «оккупировала» Крым, потому что Украина «не стала защищаться»

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25 августа 2021, 12:35 Источник: «Украина.ру»

Второй президент Украины Леонид Кучма, Hennadii Minchenkoukrinform / globallookpress.com

Российская Федерация «оккупировала» Крымский полуостров, потому что Украина «не стала защищаться». Соответствующее заявление в разговоре с журналистами сделал Леонид Кучма, второй украинский президент.

Экс-глава государства отметил, что с его точки зрения выражение «аннексия Крыма», которое часто используют киевские власти, не является правильным.

«Я бы назвал то, что Россия сделала с Крымом, не аннексией, а оккупацией. Аннексия — это же якобы навсегда, это "отрезали и съели". А вот оккупация — это совсем другое: это временно и мы свое вернем», — сказал Кучма.

По его словам, Украина лишилась полуострова, так как «не стала защищаться».

Крым весной 2014 года вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума, состоявшегося в регионе. Официальный Киев результаты голосования не признал.

Ранее сегодня сообщалось, что донецкий социолог Евгений Копатько озвучил мнение, согласно которому пока нет возможностей для возвращения непризнанных ДНР и ЛНР в состав Украины.

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