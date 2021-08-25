Социолог Копатько: возможностей для возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины пока нет

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25 августа 2021, 10:44

Пророссийские активисты в Донецке в 2014 году, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Возможностей для возвращения самопровозглашенных ДНР и ЛНР в состав Украины пока нет. Соответствующую точку зрения озвучил некоторое время назад донецкий социолог Евгений Копатько.

Как пишет Telegram-канал «Донбасс решает», эксперт отметил, что в сложившейся ситуации не имеется возможностей для реинтеграции республик. По словам Копатько, этого не произойдет, пока не изменится позиция украинского руководства.

Ранее в среду сообщалось, что военный аналитик Борис Рожин высказал мнение, согласно которому после своего «бегства» с территории Афганистана Соединенные Штаты могут развязать бои в Донбассе руками Киева.

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